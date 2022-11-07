Андрей Бочкарев: Школу и два детсада построят в районе Бирюлево Восточное

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное Карта всех событий

Школу и два детских сада более чем на полторы тысячи детей построят в составе жилого комплекса в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 7 ноября.

— В составе крупного жилого комплекса за счет средств инвестора планируется возвести объект здравоохранения площадью более 5,5 тысячи квадратных метров, учебный комплекс, включающий детский сад на 200 мест и школу на 1075 мест, а также отдельно стоящий детский сад на 350 мест, — сказал заммэра.

Кроме того, добавил он, в составе ЖК планируется построить многофункциональный комплекс площадью почти 100 тысяч «квадратов». Так, жители Восточного Бирюлева получат рабочие места, необходимую образовательную и медицинскую инфраструктуру.

Проект планировки территории в районе был одобрен Градостроительно-земельной комиссией. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в рамках проекта планируется развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройство территории.

6 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства школ и детских садов в столице. По его словам, с 2011 года было введено в эксплуатацию более 500 учреждений.