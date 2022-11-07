Детскую поликлинику открыли в Войковском районе Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Головинское шоссе, д. 6А, стр. 1. Карта всех событий

Детская поликлиника, построенная по новому московскому стандарту, открылась в Войковском районе столицы. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 7 ноября.

— Мы продолжаем масштабное обновление амбулаторного звена — капитально ремонтируем поликлиники и строим новые здания. В октябре этого года мы открыли три новых поликлиники, построенных по новому московскому стандарту, — к учреждениям в районах Кунцево и Савеловский добавилась детская поликлиника в Войковском районе, — заявила Ракова.

По ее словам, медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. Начало ее работы позволит повысить доступность медицинской помощи для более десяти тысяч детей и подростков, проживающих на севере столицы.

Заммэра подчеркнула, что новая поликлиника на Головинском шоссе соответствует новому московскому стандарту: в ней установили современное медицинское оборудование, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что строительство поликлиники с травмпунктом в районе Строгино завершится в 2023 году за счет городского бюджета.