В 2023 году в Строгине завершат строительство поликлиники с травмпунктом за счет бюджета

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Твардовского, вл10 Карта всех событий

Строительство поликлиники с травмпунктом в районе Строгино завершится в 2023 году за счет городского бюджета. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева.

— Строительные работы по новой поликлинике выполнены уже на две трети. В этих условиях особенно важно, чтобы финансирование работ было стабильным, и принятие бюджета в срок, закрепление расходов на строительство таких важных объектов в адресной инвестиционной программе — принципиально важно, — сказала парламентарий.

Поликлиника на улице Твардовского, владение 10, сможет принимать до 750 пациентов в смену. Объект будет соответствовать единой концепции нового стандарта московских поликлиник.

Учреждение позволит разгрузить действующие поликлиники в Строгине, а также выведет оказание медицинских услуг на новый уровень. Обновление учреждений здравоохранения — это то, по чему судят о качестве жизни в городе, и данные приоритеты остаются самыми важными в бюджетной политике города, цитирует Киселеву агентство городских новостей «Москва».

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай заявил, что строительство поликлиник по новому московскому стандарту активно ведется в Москве.

Интенсивно работа продолжится и в 2023 году. Новые медучреждения будут оформлены в едином дизайне и оснащены самым современным оборудованием.