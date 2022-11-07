Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стоматолог Колесниченко назвала последствия неправильной чистки зубов

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Колесниченко назвала последствия неправильной чистки зубов
Фото: Pexels

Неправильная, а иногда и слишком усердная чистка зубов, может привести к мучительным болям и целому ряду крайне неприятных диагнозов. Об этом рассказала врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Колесниченко.

Эксперт пояснила, что неправильно чистить зубы не два раза в день, а один раз или через день. Это вызовет воспаление десен из-за большого количества налета, который собирается на зубах.

Из-за скопления пищевых остатков в труднодоступных местах у человека может появиться кариес. В этом случае болеть будут не только десна, но и зубы.

При этом слишком усердная чистка может привести к повреждению эмали, появлению кровоточивости десен, передает Life.ru.

Ранее профессор университета Ковентри Дэвид Брум рассказал, что каждый день чистит зубы, стоя на одной ноге. Он считает, что такое простое упражнение помогает укрепить костную массу, улучшает когнитивные навыки и благотворно сказывается на работе вестибулярного аппарата, передает ФАН.

Стоматолог Владимир Лосев рассказал «Вечерней Москве», как часто стоит менять зубную щетку и как правильно ей пользоваться.

Здоровье стоматологи Зубы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте