Стоматолог Колесниченко назвала последствия неправильной чистки зубов

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Неправильная, а иногда и слишком усердная чистка зубов, может привести к мучительным болям и целому ряду крайне неприятных диагнозов. Об этом рассказала врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Марина Колесниченко.

Эксперт пояснила, что неправильно чистить зубы не два раза в день, а один раз или через день. Это вызовет воспаление десен из-за большого количества налета, который собирается на зубах.

Из-за скопления пищевых остатков в труднодоступных местах у человека может появиться кариес. В этом случае болеть будут не только десна, но и зубы.

При этом слишком усердная чистка может привести к повреждению эмали, появлению кровоточивости десен, передает Life.ru.

Ранее профессор университета Ковентри Дэвид Брум рассказал, что каждый день чистит зубы, стоя на одной ноге. Он считает, что такое простое упражнение помогает укрепить костную массу, улучшает когнитивные навыки и благотворно сказывается на работе вестибулярного аппарата, передает ФАН.

Стоматолог Владимир Лосев рассказал «Вечерней Москве», как часто стоит менять зубную щетку и как правильно ей пользоваться.