Стоматолог Лосев объяснил, почему после болезни надо менять зубную щетку

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Зубная щетка незаменима в процедуре ухода за зубами, с ее помощью удается удалить загрязнения, которые могут стать причиной развития бактерий, влияющих на здоровье всей полости рта. Стоматолог Владимир Лосев рассказывает, как часто стоит менять зубную щетку и как правильно ей пользоваться.

По словам врача, важно знать, что зубная щетка имеет ограниченный срок службы и нам необходимо периодически менять ее, чтобы она сохраняла свою эффективность в очистке зубов.

— Первая причина для замены щетки — это ее износ. Она изнашивается быстрее у тех пациентов, которые применяют чрезмерную силу при чистке зубов. Конечно, такая привычка изначально противопоказана, поскольку со временем она приводит к потускнению эмали, — отметил стоматолог.

Кроме того, следует помнить, что щетка, которая долго в эксплуатации, перестает быть эффективной и ее также необходимо менять, подчеркнул медик.

— Старая зубная щетка, у которой щетинки поредели и потеряли эластичность, независимо от того, идет ли речь о ручной или электрической, не сможет должным образом удалить остатки пищи, — пояснил Лосев.

Зубные щетки соприкасаются с участком с наибольшей бактериальной нагрузкой в организме человека, предупредил стоматолог:

— Таким образом, независимо от того, насколько хорошо мы чистим их после каждого использования, со временем они становятся местом скопления огромного количества бактерий.

Интервал, через который обычно рекомендуется менять зубную щетку, составляет от 12 до максимум 16 недель при условии чистки зубов дважды в день в течение минимум двух минут, добавил врач.

— Однако это общие рекомендации. В зависимости от контекста и особенностей каждого конкретного случая они будут претерпевать изменения. Если вы только что перенесли простуду или выздоравливаете после любого вида вирусных заболеваний, рекомендуется сменить зубную щетку, какой бы новой она ни была, чтобы предотвратить повторное заражение. Другая ситуация, возможно, менее распространенная — если кто-то воспользовался вашей зубной щеткой, в этом случае ее, безусловно, нужно немедленно сменить, — объяснил Лосев.

Есть несколько правил, о которых следует помнить, когда речь идет об ежедневном уходе за зубной щеткой, подчеркнул врач:

не дезинфицировать ее, но всегда очень хорошо промывать водой;

не делиться ни с кем, даже со своим спутником жизни или другими членами семьи;

не хранить ее в закрытых тарах, потому что это способствует распространению бактерий и грибков.

— И следите за детьми! Очень важно следить за ними, когда они выполняют ритуал гигиены зубов. Нужно обращать внимание как на правильность приобретенных привычек, так и на то, как промывается зубная щетка в конце процедуры, — посоветовал Лосев.