За голливудской улыбкой — в регионы: в какие медицинские туры можно отправиться из Москвы

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Туристический рынок позволяет приобрести не только путевку в солнечные страны, но и «путешествие» в регионы, где за небольшую сумму будет оказано своевременное лечение зубов. И поход к стоматологу покажется весьма приятной и не устрашающей процедурой. «Вечерняя Москва» решила разобраться, в какие регионы страны можно отправиться за медицинскими услугами.

Не секрет, что именно стоматологические услуги являются одними из самых востребованных направлений в коммерческих медорганизациях. Именно зубной вопрос заставляет многих россиян искать бюджетные варианты лечения в регионах и странах ближнего зарубежья.

По словам одного из организаторов туров по городам России для оказания стоматологических услуг Ильи Хинского, самым бюджетным направлением для лечения зубов является Рязанская область.

— Такая программа на коммерческой основе работает вот уже больше десяти лет, — уточнил эксперт. — Фирма, которая организовывает тур в регионы для лечения зубов, формирует маршрут, и пациент направляется в клинику-партнер для оказания услуг. Схема простая: компания, которая сотрудничает с медучреждениями, организовывает трансфер в Рязань. Представители компании провожают клиента с московского вокзала, усаживают его на аэроэкспресс и уже в самой Рязани пациента встречают такие же сопроводители.

Человек добирается на место аккурат ко времени, на которое назначен прием у стоматолога. Что касается цен, любые услуги в Рязани, Архангельске, Омске, Хабаровске и Новосибирске и других городах, где развит стоматологический туризм, будут куда дешевле, чем в Москве, уверяет эксперт:

— На цены влияют в первую очередь аренда, реклама и иные нюансы. В Москве аренда очень высокая, собственно, как и реклама для привлечения клиентов, чем и объясняется высокая стоимость услуг. Нужно учитывать, что сегодня везде стоматологические принадлежности, бормашины и иной инвентарь стоят недешево, а в условиях дефицита некоторых зарубежных материалов так и вовсе ожидается еще большее удорожание. Несмотря на это, стоимость любых услуг в регионах все равно намного дешевле, чем в столице и даже Подмосковье.

Хинский заметил, что для москвичей самым удобным местом для стоматологического тура является Рязань:

— На дорогу вы тратите не более двух часов, схема лечения выстроена так, чтобы в течение дня вы смогли пройти все необходимые процедуры, не растягивая приемы на несколько визитов. Кроме того, именно в Рязани большой выбор специалистов, поскольку там есть свой медицинский вуз, который выпускает ежегодно сотни стоматологов.

Эксперт отметил, что доктора там ценят свою репутацию и не позволяют халтурить. Конечно, единственный минус — это дорога, сетует спикер, но передвигаться на аэроэкспрессе — одно удовольствие, так как в нем максимально комфортные условия.

Сумма поездки «туда — обратно» со всеми услугами сопровождения не превысит 900 рублей, остальные затраты касаются исключительно самого процесса лечения:

— Любые стоматологические услуги в Рязани в два раза ниже, чем в столице. Конечно, люди едут туда не просто пломбы сменить. А делают самые дорогостоящие процедуры, цена которых в Москве сопоставима со стоимостью иномарки. Так, самые популярные из них — это имплантация, ортопедия, установка коронок и ортодонтия.

Хинский уточнил, что разница в стоимости лечения между Москвой и Рязанью, как правило, достигает сотни тысяч рублей. Если в столице в отдельных случаях установка двух имплантов с легкостью достигает четырех миллионов, то в соседней области эта сумма куда ниже:

— Казалось бы, имплант — это шуруп, который вкручивают в десну. Но в целом данная манипуляция считается полноценной челюстно-лицевой операцией, поэтому такая дорогая в столице.

Эксперт также отметил, что спрос среди клиентов на медицинские туры в Рязань особенно ощутим в период кризисов:

— Количество обращений колоссальное. Их число растет, когда наступают сложные и кризисные времена.

При этом эксперт не исключил резкого скачка цен на лечение в текущем году даже в рамках стоматологических туров в регионы, так как дефицит оборудования и некоторых зарубежных инструментов принуждает повышать цены на услуги.