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18 ветхих и аварийных построек демонтировано на юго-западе Москвы с начала года

Георгий Соланович
Город
18 ветхих и аварийных построек демонтировано на юго-западе Москвы с начала года
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Госинспекция по недвижимости за первые девять месяцев 2022 года разработала дорожные карты по восстановлению и демонтажу 126 ветхих построек на юго-западе Москвы, 18 строений было снесено. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров в понедельник, 7 ноября.

По его словам, Госинспекция уделяет особое внимание работе по выявлению ветхих и аварийных построек, так как такие объекты представляют угрозу для жителей города.

— В январе — сентябре этого года по 126 ветхим объектам, в том числе выявленным в прошлом году, были разработаны дорожные карты на осуществление работ в конкретные сроки. К настоящему моменту 15 ветхих зданий и строений уже приведены в порядок, а 18 демонтированы, — сказал Бобров.

В целом за первые девять месяцев 2022 года специалисты Госинспекции по недвижимости обследовали более 1,6 тысячи гектаров территории ЮЗАО Москвы. Во время рейдов сотрудники ведомства выявили 130 самостроев, 53 из них демонтировали. При этом три раза незаконные строительные работы удалось пресечь еще на начальном этапе.

До этого сообщалось, что за девять месяцев текущего года на северо-востоке Москвы количество административных нарушений, связанных с использованием недвижимости, снизилось на 11 процентов.

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