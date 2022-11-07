Строительство дома на месте Ховринской больницы завершено

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улица Клинская, владение 2 Карта всех событий

На месте снесенной в 2018 году Ховринской больницы возвели жилой дом на 1036 квартир. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в Комитете государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

По его словам, новый дом входит в состав жилого квартала, который специалисты строят в районе Ховрино.

Объект возвели по адресу улица Клинская, владение 2. Совокупная площадь постройки составила 117 тысяч квадратных метров.

На подземном уровне дома организована автомобильная стоянка на 160 машин, а на первых этажах предусмотрены нежилые помещения. Территорию вокруг дома также благоустроили: там высадили газоны и создали зоны отдыха, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в октябре в 15 столичных районах по программе реновации расселили 24 старых здания. По словам главы департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, за аналогичный месяц 2021 года было расселено семь старых домов.