Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Строительство дома на месте Ховринской больницы завершено

Полина Долганова
Город
Строительство дома на месте Ховринской больницы завершено
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
улица Клинская, владение 2 Карта всех событий

На месте снесенной в 2018 году Ховринской больницы возвели жилой дом на 1036 квартир. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в Комитете государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Игоря Войстратенко.

По его словам, новый дом входит в состав жилого квартала, который специалисты строят в районе Ховрино.

Объект возвели по адресу улица Клинская, владение 2. Совокупная площадь постройки составила 117 тысяч квадратных метров.

На подземном уровне дома организована автомобильная стоянка на 160 машин, а на первых этажах предусмотрены нежилые помещения. Территорию вокруг дома также благоустроили: там высадили газоны и создали зоны отдыха, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в октябре в 15 столичных районах по программе реновации расселили 24 старых здания. По словам главы департамента градостроительной политики города Сергея Левкина, за аналогичный месяц 2021 года было расселено семь старых домов.

Строительство Дома Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте