Российский военнослужащий дважды отбросил брошенную в окоп гранату ВСУ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российский военнослужащий дважды отбросил гранаты, которые были сброшены к нему в окоп с украинского беспилотника. Соответствующий видеоролик был опубликован в Сети в понедельник, 7 ноября.

На кадрах показаны действия со стороны украинского беспилотник. На них российский солдат лежит в окопе и в один момент на него спускают гранату. Он не растерялся, спокойно взял ее и отбросил в сторону. После этого военный сменил место своего расположения.

Позже попытка бомбардировки повторилась. Как и в первый раз, военнослужащий спокойно взял и отбросил снаряд, но взрыв произошел практически сразу. По данным «Известий», опубликованный видеоролик является подлинным. На нем показан мобилизованный гражданин из Донецкой народной республики.

До этого сообщалось, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко отдал поручение проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне проведения спецоперации. Согласно распространенной информации, в заявлении пехоты говорилось о «больших неоправданные потерях».