Автоэксперт Попов рассказал, как избежать заноса при гололеде

Зимняя дорога / Фото: Анна Быкова

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как водителям избежать попадания в занос в условиях гололеда.

По словам эксперта, основная причина заноса — неправильный выбор скоростного режима или чрезмерная лихость в управлении машиной. В связи с этим эксперт порекомендовал в межсезонье стараться ехать чуть медленнее.

Эксперт посоветовал в начале зимнего сезона выезжать на тренировки на закрытые парковки и площадки.

— Трачу немного времени, чтобы вернуть ощущение скольжения автомобиля. И всем это рекомендую. В первый раз теорию закрепить практикой лучше со специалистом, — отметил Попов в комментарии изданию «Невским новостям».

За прошедшую ночь из-за осадков и гололедицы в Московской области дорожные службы обработали противогололедными материалами более шести тысячи километров дорог для обеспечения безопасного проезда транспорта, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стоичные службы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий в столице.