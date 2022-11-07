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Мужчина с отверткой ограбил столичный салон сотовой связи

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина с отверткой ограбил столичный салон сотовой связи
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мужчина, вооруженный отверткой, ограбил столичный салон сотовой связи. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 7 ноября.

По его словам, злоумышленник зашел в один из офисов российского мобильного оператора на северо-западе столицы и приставил к шее сотрудника отвертку. Угрожая расправой, преступник заставил молодого человека отдать деньги из кассы и несколько мобильных телефонов. После получения желаемого грабитель скрылся. Ущерб превысил 90 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Как только злоумышленник ушел, пострадавший обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний уроженец Мурманской области. Известно, что сразу после нападения злоумышленник сменил одежду и выбросил орудие преступления, но это не помогло ему обмануть сотрудников правоохранительных органов.

Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другой случай разбойного нападения произошел на северо-западе столицы 27 октября. Мужчина, угрожая ножом своей жертве, ограбил курьера в подъезде жилого дома.

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