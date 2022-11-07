Серия викторин о Москве стартовала в проекте «Активный гражданин»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» стартовала акция «Вся Москва за 35 дней», в рамках которой пройдет пять тематических викторин. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 7 ноября.

Акция пройдет в период с 7 ноября по 11 декабря текущего года. Для пользователей подготовили пять викторин на тематических дорожках «История Москвы», «Мой район» и «Достижения столицы». Москвичам предстоит вспомнить периоды становления города, достопримечательности, значимые городские проекты и так далее.

Новые этапы будут открывать по понедельникам. За каждый правильный ответ жители столицы смогут получить по 20 баллов. По окончании акции генератор случайных чисел выберет тысячу наиболее отличившихся пользователей. Они получат по тысяче баллов и памятные бейджи от проекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в ходе которого пользователям предстоит выбрать победителей конкурса «Путеводная звезда — 2022». За звание лучших в своей номинации борются отели, туристические компании и гастрономические проекты.