Лукашенко назвал «советский проект» маяком мирной жизни и общего блага

Фото: Администрация президента РФ

«Советский проект» Союза социалистических республик основан на равноправии и уважении и является маяком для стран, стремящихся жить в мире, говорится в поздравительной телеграмме президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации по случаю годовщины Октябрьской революции.

— Поздравляю вас с очередной годовщиной Октябрьской революции. Это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории белорусского народа, получившего шанс создать на родной земле национальное государство, стать полноценным субъектом международных отношений. Октябрь 1917 года воплотил мечты миллионов трудящихся мира о построении справедливого общества на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма, — отмечается в сообщении.

Лукашенко подчеркнул, что эти принципы до сих пор остаются альтернативой «колониальной политике капитализма», а «советский проект» является маяком для государств, «стремящихся жить в мире и созидать ради общего блага».

Президент добавил, что Белоруссия сохранила и приумножила достижения советской эпохи.