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Власти Украины не раз заявляли, что готовы возобновить ядерную программу и применить оружие массового поражения против России и своих же граждан, эти угрозы стали одной из причин начать спецоперацию, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 7 ноября.

Он напомнил, что Киев потерял свой ядерный арсенал в 1994 году — после принятия Будапештского меморандума, о чем сейчас «горько плачет». Политик подчеркнул, что у Украины никогда не было средств на содержание оружия массового поражения, однако власти страны «под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона» заявляли, что вывоз арсенала является «вынужденным шагом».

— А еще (власти Украины заявляли — прим. «ВМ») о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО, — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

До этого зампред Совбеза РФ объяснил, за что Россия борется на Украине. По его словам, РФ защищает свой народ, свою землю и тысячелетнюю историю, а также сражается с теми, кто ненавидит ее.