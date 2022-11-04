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Медведев объяснил, за что Россия борется на Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

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В мире
Медведев объяснил, за что Россия борется на Украине
Фото: er.ru

Россия всегда будет защищать свои территории. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу, 4 ноября.

— Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим, — отметил он.

Россия защищает свой народ, свою землю и тысячелетнюю историю, а также сражается с теми, кто ненавидит ее, написал Медведев в своем Telegram-канале.

До этого политик заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть вошедшие после недавних референдумов в ее состав регионы. При этом страна будет использовать все имеющееся у нее возможности для защиты жителей новых территорий.

30 сентября президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

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