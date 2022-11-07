Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину парада 1941 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Манежная улица, 2/10с2 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 7 ноября, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 81-й годовщины парада на Красной площади.

В начале церемонии перед Вечным огнем установили два еловых венка, украшенных цветами и красными лентами. Затем глава города вместе с представителями волонтерского движения столицы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

Церемония сопровождалась игрой Военного образцового оркестра Почетного караула и торжественным маршем роты Почетного караула, передает агентство городских новостей «Москва».

Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу к годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. Все желающие смогут посетить виртуальную выставку 7 ноября.

Так, экспозиция «С парада — на фронт» расскажет не только историю парада на Красной площади, но и мероприятий, прошедших в 1941 году в Самаре и Воронеже. При помощи motion-ролика гости музея смогут узнать о подготовке парадов, посмотреть передачу из рубрики «Неизвестное об известном», а также «посетить» тематическую диораму музея.