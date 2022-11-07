Диетолог Гинзбург дал советы, как похудеть к Новому году без вреда для здоровья

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Как сбросить вес к Новому году без вреда для здоровья, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, нужно начать с мягких разгрузочных дней, а затем перейти к нестрогой кетодиете. Нужно убрать из ежедневного рациона сахар, крупы, макароны и за редким исключением хлеб. В рацион следует добавить больше овощей, льняного масла и белой рыбы. Также полезны в умеренном количестве морепродукты, яйца, орехи.

Также стоит спать не менее семи–восьми часов и ежедневно делать зарядку по утрам, передает МИР 24.

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