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Приметы и советы

Диетолог Гинзбург дал советы, как похудеть к Новому году без вреда для здоровья

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Гинзбург дал советы, как похудеть к Новому году без вреда для здоровья
Фото: shutterstock

Как сбросить вес к Новому году без вреда для здоровья, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, нужно начать с мягких разгрузочных дней, а затем перейти к нестрогой кетодиете. Нужно убрать из ежедневного рациона сахар, крупы, макароны и за редким исключением хлеб. В рацион следует добавить больше овощей, льняного масла и белой рыбы. Также полезны в умеренном количестве морепродукты, яйца, орехи.

Также стоит спать не менее семи–восьми часов и ежедневно делать зарядку по утрам, передает МИР 24.

Ранее диетолог Наталья Денисова сообщила, что большая часть популярных диет могут спровоцировать развитие множества проблем. Для того чтобы похудеть, необходимо контролировать состав тела, а также помнить про физические нагрузки, передает «Царьград».

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила «полезные» продукты с высокой концентрацией сахара.

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