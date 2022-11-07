Ретейлер Потапенко пояснил, почему случается несоответствие цен на прилавке и в чеке

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В торговых точках всегда будет наблюдаться частичное несоответствие цен на прилавке и в чеке, так как работники магазина могут просто не успевать вовремя сменить ценники. При этом это касается как электронных, так и бумажных ценников. Об этом сообщил ретейлер Дмитрий Потапенко.

По словам эксперт несоответствие цен возникает по причине человеческого фактора.

— С электронными ценниками ситуация не лучше. Мало того, что они крайне дорогостоящие, плюс покупатели их с собой уносят, это регулярная практика, — отметил Потапенко в комментарии НСН.

Он добавил, что проверить цену можно при помощи ручного сканера, но люди проверяют далеко не все покупки.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил массово ввести устройства проверки цен по штрихкоду в торговых точках площадью не менее 100 квадратных метров, передает Nation news.

Недавно председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий рассказал, что при продаже товаров в супермаркетах могут совершаться ошибки или намеренные махинации.