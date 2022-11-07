РЭО запустит пилотный проект по экологическому мониторингу в 15 регионах

Город / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В 15 регионах страны будут отслеживать состав воздуха: объем загрязняющих веществ и пыли. Российский экологический оператор (РЭО) запустил пилотный проект по экологическому мониторингу в 15 регионах страны. В частности, проект будет запущен в Челябинской, Оренбургской, Кемеровской, Сахалинской и других областях.

В рамках пилотного проекта будут измерять содержание мелкодисперсных частиц — в них могут содержаться кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов, различные аллергены, пыльца растений, бактерии, микроорганизмы, табачный и выхлопной дым. Если подобные вещества превышают допустимые нормы, это может навредить здоровью детей, беременных женщин, пожилых.

Эксперты пои помощи специальной системы будут собирать подробные данные от разных систем экомониторинга. Это позволит региональным властям оперативнее фиксировать источники загрязнений, нарушения могут грозить компания приостановкой деятельности, передает «360».

Ранее стало известно, что специалисты проведут мониторинг лесов региональной экосистемы южного Подмосковья. Эксперты получили разрешение на проведение исследовательских работ на территории лесничества в течение пяти ближайших лет, передает РИАМО.

До этого представители РЭО сообщили, что экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».