Школу с фантазийными фасадами на 1100 мест построят в деревне Картмазово

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

поселение Московское, деревня Картмазово, участок 16/1. Карта всех событий

Школу на 1100 учеников возведут в деревне Картмазово по проекту Gafa architects. Об этом в понедельник, 7 ноября, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, фасад здания будет сформирован за счет домиков из ламелей.

Четырехэтажное образовательное учреждение будет занимать площадь 15 833 квадратных метра. Оно расположится по адресу поселение Московское, деревня Картмазово, участок 16/1.

— Учебные классы выходят на улицу стандартными окнами, а холлы, залы общего пользования и рекреации выделены витражами с угловым завершением, — рассказал архитектор.

Для отделки сооружения специалисты будут использовать клинкерную плитку, металлические ламели и штукатурку.

На территории вокруг здания появится площадка для игр, спортивный блок и оранжерея.

До этого стало известно о строительстве школы на 1100 учеников рядом с деревней Середнево в поселении Филимонковском. По словам Кузнецова, для отделки образовательного учреждения планируется использовать клинкерную плитку.