Bloomberg: Цены за электроэнергию для жителей ЕС достигли рекордных значений

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Счета европейцев за электроэнергию достигли рекордных значений, средняя цена на газ в Евросоюзе и Великобритании в октябре составила почти 18 евроцентов за киловатт-час, что вдвое больше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd.

В материале отмечается, что цены на электричество продолжают расти несмотря на поддержку со стороны властей ЕС. По словам исполнительного директора Хельсинкской консалтинговой компании Филипа Льюиса, без господдержки ценники для европейцев были бы еще выше.

Льюис отметил, что цены на электроэнергию продолжат расти по мере приближения зимы, вскоре европейцы примут их за данность.

— В конце концов жители ЕС забудут, что эти цены не являются реальными — они примут их за норму, и тогда их будет практически невозможно вернуть к прежним значениям, — заключил эксперт.

В Европе крайне обеспокоены возможным риском повторения кризиса, обрушившегося на мир в 2008 году, с последующей рецессией. Причиной этого может стать экономический ущерб от прекращения поставок российского газа. Насколько такие опасения обоснованны и как повлияет новая угроза на экономику РФ — в материале «Вечерней Москвы».