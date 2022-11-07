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Эксперт рассказал, с какими трудностями столкнулись закупщики ноутбуков

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, с какими трудностями столкнулись закупщики ноутбуков
Фото: Unsplash

Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер сообщил, с какими проблемами столкнулись закупщики ноутбуков в настоящее время.

Он отметил, что многие были вынуждены перестраивать логистику, но эта задача оказалась успешно решена. Также есть проблемы с падениями продаж.

— Однако не стоит забывать, что существует не только массовый рынок, но и рынок профессионального оборудования. И здесь уже не так много производителей узкоспециализированных товаров из IT-сферы. Порой их товар заменить сложно, — отметил Геллер в комментарии НСН.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года в РФ продано 700 тысяч ноутбуков. Продажи немного выросли за счет официального ввоза компьютеров из КНР, а также благодаря налаживанию параллельного импорта ноутбуков, передает aif.ru.

После введения санкций и последующего ухода крупных игроков с российского рынка, которые поставляли электронику в РФ, прошло несколько месяцев. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие уже разработаны схемы импортозамещения в этой сфере и сколько времени понадобится, чтобы полностью переориентироваться на отечественную продукцию.

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