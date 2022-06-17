Новые технологии: эксперт оценил перспективы импортозамещения в сфере электроники

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После введения санкций и последующего ухода крупных игроков с российского рынка, которые поставляли электронику в РФ, прошло около четырех месяцев. Ведущие аналитики в сфере технологий неоднократно заявляли, что в стране достаточно специалистов, которые смогут придумать альтернативу импортным деталям. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие уже разработаны схемы импортозамещения в этой сфере и сколько времени понадобится, чтобы переориентироваться полностью на отечественную продукцию.

По словам эксперта в сфере высоких технологий, ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, электроника в России практически не производится и отдельные исключения только поддерживают эти правила, поэтому процесс импортозамещения в данном случае займет годы:

— Это касается как средств производства электроники, микропроцессоров, компонентов, так и продуктов, построенных на них. Такое оборудование, конечно, у нас пытаются создавать, оно уже создается, но процесс этот очень долгий, и нужно это понимать.

Однако если посмотреть на другие страны мира, которые производят такое оборудование, можно убедиться, что их не так уж и много, — не более десяти. И Россия, по словам спикера, входит в их число.

— Конечно, мы занимаем не самое лидирующее место, но перспективы есть, и постепенная замена импортным товарам и технике производиться будет. Что касается дефицита поставок, с марта текущего года нам не привозят зарубежную электронику. Но на складах и полках магазинов имеется достаточно большое количество товара, который еще долго будет реализовываться. Следовательно, в краткосрочной перспективе дефицит вряд ли возможен, — отметил эксперт.

При этом спикер констатировал, что цены на имеющуюся категорию товаров с зарубежной пропиской в разы подскочили. Но в целом глобальной катастрофы не произошло и при желании можно найти любое оборудование:

— А вот на импортозамещение направлены все усилия. Могу сказать одно: у России есть накопленный опыт в этой индустрии, имеются деньги, компетентные специалисты, что позволяет размышлять и строить планы в этой сфере.

Спикер отметил, что нужно время для реализации поставленных целей и понимание, что все не может случиться по одному щелчку пальцев.