Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Работы по созданию «Парка Яуза» выполнены на 60 процентов

Полина Долганова
Город
Работы по созданию «Парка Яуза» выполнены на 60 процентов
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Северодвинская улица Карта всех событий

Готовность работ по созданию в СВАО Москвы «Парка Яуза» оценивается на 60 процентов. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, с 2016 года в рамках работы над проектом специалисты благоустроили территорию совокупной площадью более 223 гектаров. В 2022 году работы проводились вдоль улицы Северодвинской и на участке от улицы Широкой до Енисейской.

Бирюков отметил, что в процессе разработки концепции парка учитывались исторические и природные особенности благоустраиваемого пространства.

По итогам благоустройства двух участков на территории парка была обновлена дорожно-тропиночная сеть, проложена велосипедная дорожка и установлены пункты проката спортинвентаря.

Вдоль берега реки специалисты обустроили экотропы и перекинули через Яузу шесть мостиков. Вдоль улицы Северодвинской рабочие организовали общественное пространство.

Кроме того, на участке от улицы Широкой до Енисейской появились променад, кафе и площадки для детей.

В настоящее время рабочие ведут внутреннюю отделку 16 павильонов, которые предусмотрены под кафе и досуговые центры. Работы планируется завершить до конца года.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе в 2022 году благоустроили более трех тысяч городских объектов. Так, в центральной части столицы были обновлены 62 городских объекта и общественных пространства. Работы охватили 64 парковые и природные территории. В 2023 году, добавил мэр, продолжатся благоустройство улиц и переулков в центре города и обновление популярных прогулочных маршрутов в районах.

Петр Бирюков река Яуза Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте