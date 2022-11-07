Работы по созданию «Парка Яуза» выполнены на 60 процентов

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Россия, Москва, Северодвинская улица Карта всех событий

Готовность работ по созданию в СВАО Москвы «Парка Яуза» оценивается на 60 процентов. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, с 2016 года в рамках работы над проектом специалисты благоустроили территорию совокупной площадью более 223 гектаров. В 2022 году работы проводились вдоль улицы Северодвинской и на участке от улицы Широкой до Енисейской.

Бирюков отметил, что в процессе разработки концепции парка учитывались исторические и природные особенности благоустраиваемого пространства.

По итогам благоустройства двух участков на территории парка была обновлена дорожно-тропиночная сеть, проложена велосипедная дорожка и установлены пункты проката спортинвентаря.

Вдоль берега реки специалисты обустроили экотропы и перекинули через Яузу шесть мостиков. Вдоль улицы Северодвинской рабочие организовали общественное пространство.

Кроме того, на участке от улицы Широкой до Енисейской появились променад, кафе и площадки для детей.

В настоящее время рабочие ведут внутреннюю отделку 16 павильонов, которые предусмотрены под кафе и досуговые центры. Работы планируется завершить до конца года.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе в 2022 году благоустроили более трех тысяч городских объектов. Так, в центральной части столицы были обновлены 62 городских объекта и общественных пространства. Работы охватили 64 парковые и природные территории. В 2023 году, добавил мэр, продолжатся благоустройство улиц и переулков в центре города и обновление популярных прогулочных маршрутов в районах.