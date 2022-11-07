Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных ветеранов с 81-й годовщиной военного парада 1941 года на Красной площади. Об этом он сообщил в процессе традиционной встречи в Большом театре, которая прошла в понедельник, 7 ноября.

— С праздником вас! С годовщиной парада на Красной площади 1941 года — важнейшей вехой, событием в нашей истории! Ноябрь 1941 года — время, когда многим казалось, что Советский Союз доживает последние месяцы, а, может, и недели, — сказал он.

Глава города напомнил, что тот период запомнился месяцами тяжелых испытаний для всей страны. Последний рубежом обороны стала Москва. Для преодоления дальнейшей опасности жители города, совместно с армией ополчения, перенесли тяжелую роль в обороне столицы. По словам Собянина, встреча в Большом театре является данью благодарности защитникам России, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 81-й годовщины парада на Красной площади. Церемония сопровождалась игрой Военного образцового оркестра Почетного караула и торжественным маршем роты Почетного караула.