Пассажиропоток на МЦК вырос на 5,4 процента с начала года

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Пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в январе-октябре 2022 года вырос на 5,4 процента, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в понедельник, 7 ноября.

— По оперативным данным, за 10 месяцев 2022 года по Московскому центральному кольцу перевезено 130,1 миллиона пассажиров, что на 5,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в октябре текущего года МЦК воспользовались более 14 миллионов пассажиров. Самыми популярными в этом месяце стали станции «Нижегородская» (более 1,2 миллиона человек), «Площадь Гагарина» (более миллиона), «Ростокино» (около 962 тысяч) и «Кутузовская» (более 775 тысяч человек).

Всего с начала работы поезда центрального кольца перевезли более 813 миллионов пассажиров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в декабре все турникеты станций МЦК начнут принимать к оплате банковские карты. На станциях кольца заменят почти 250 турникетов, при этом оборудование и программное обеспечение уже обновили на большей части из них.