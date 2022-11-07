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Мужчина изнасиловал знакомую на западе столицы

Степан Жирнов
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Мужчина изнасиловал знакомую на западе столицы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Осенняя улица Карта всех событий

Мужчина изнасиловал знакомую девушку на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 7 ноября.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома на Осенней улице в конце октября. Злоумышленник напал на свою знакомую и изнасиловал ее. Потерпевшая сперва обратилась за медицинской помощью, а после написала заявление в полицию.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Вскоре после этого подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний москвич.

В ближайшее время следствие собирается просить у Кунцевского районного суда заключить задержанного под стражу.

Еще одно изнасилование произошло на юго-востоке столицы. Злоумышленник заманил жертву к мусорным бакам, где и надругался над ней.

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