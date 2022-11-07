Семь столичных судов эвакуировали из-за угрозы минирования

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Семь столичных судов эвакуировали из-за поступившей угрозы минирования. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник, 7 ноября.

По данным пресс-службы, эвакуированы Басманный, Чертановский, Перовский, Коптевский, Пресненский, Головинский и Симоновский районные суды.

До этого о массовом минировании судебных учреждений сообщалось 31 октября. Тогда были эвакуированы 13 столичных судов.

Еще одно сообщение от «анонимных минеров» поступило в Басманный суд 19 октября. Инцидент произошел за 20 минут до начала слушания дела еврейского агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль, а также помощью участникам программы, работой с национальными общинами и ведением образовательных курсов.