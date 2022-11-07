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Памятник генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову открыли в Москве

Полина Долганова
Город
Памятник генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову открыли в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Памятник Герою России генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову открыли в центре Москвы. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

В церемонии открытия участвовали председатель попечительского совета РВИО и специальный представитель президента России Сергей Иванов, а также помощник российского лидера Владимир Мединский.

Ефремов в годы Гражданской войны был организатором успешного рейда бронепоездов на Баку, за счет чего в республике быстро установилась советская власть.

В 1996 году Ефремову присвоили звание Героя РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

25 октября в столичном районе Хамовники открылся памятник оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской. По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, артистку изобразили в полный рост на высоком постаменте. Торжественная церемония открытия прошла в честь дня рождения Вишневской.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин и глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов открыли монумент «Свеча памяти» в Строгине.

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