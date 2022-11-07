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Картаполов: Дополнительного призыва по частичной мобилизации не будет

Александр Афонин
Общество
Картаполов: Дополнительного призыва по частичной мобилизации не будет
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России не будет осуществляться дополнительный призыв граждан в рамках частичной мобилизации, вопрос по этой теме закрыт. Об этом в понедельник, 7 ноября, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Нет. Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет, — цитирует Картаполова ТАСС.

31 октября в Минобороны сообщили, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, прекращены в России. С этого дня остановлен призыв граждан, а также подготовка и выдача повесток в военкоматы.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен.

4 ноября Владимир Путин сообщил, что число мобилизованных россиян достигло отметки в 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже отправились в войска и выполняют боевые задачи. По его словам, количество добровольцев, которые хотят пополнить ряды армии, не сокращается.

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