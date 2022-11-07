Более 20 тематических парков благоустроили в Новой Москве за 10 лет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы за 10 лет благоустроили 21 тематический парк, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в понедельник, 7 ноября.

По его словам, специалисты с 2013 года также привели в порядок 25 парков, три сквера, 32 зоны отдыха, 32 значимых объекта, около тысячи дворов и 74 территории школ и детских садов.

В числе крупных проектов благоустройства Жидкин отметил парки «Филатов луг» и «Сосны», спортивный парк «Красная Пахра», детский парк «Ручеек», а также парковые зоны «Барыши» и в Воскресенском.

В природных зонах создали условия для комфортного отдыха и досуга людей любого возраста, обустроили спортивные и детские площадки, прогулочные аллеи и кафе, подчеркнул он.

— В 2022 году в поселении Краснопахорском собираются открыть историко-мемориальный парк «Редут 1812 года». В поселении Филимонковском появится парк «Марьинский ручей», во Внуковском благоустроят пространство на улице Авиаконструктора Петлякова. Обновят территорию рядом с ЖК «Новые Ватутинки» в Десеновском поселении. В поселке Рогово реализуют проект по созданию детского парка, — добавил Жидкин.

Кроме того, продолжил глава департамента, в данный момент идут работы по благоустройству Троицкого лесопарка и парка «Говоровский лес».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе в 2022 году благоустроили более трех тысяч городских объектов. Так, в центральной части столицы были обновлены 62 городских объекта и общественных пространства. Работы охватили 64 парковые и природные территории. В 2023 году, добавил мэр, продолжатся благоустройство улиц и переулков в центре города и обновление популярных прогулочных маршрутов в районах.