Офтальмолог Илюхина рассказала, какая болезнь вызывает обильное слезотечение

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Врач-офтальмолог больницы в подмосковных Химках Марина Илюхина рассказала о синдроме Богодара и причинах его появления.

— Под таким термином скрывается патологическое прорастание волокон лицевого либо отводящего нерва в слюнную и слезную железы. Основным проявлением является обильное слезотечение во время еды, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Существует множество причин развития данного заболевания. Среди них ошибки при оперативном вмешательстве, применение ряда лекарственных препаратов, внутриутробное воздействие из-за токсичных препаратов, травма глаза.

Лечением синдрома Богорада обычно занимается невролог. Кроме того, при необходимости пациент может получать консультацию офтальмолога и нейрохирурга.

До этого врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала «Вечерней Москве», кому нельзя носить контактные линзы и как узнать об этом ограничении.