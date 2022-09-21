Синдром сухого глаза: кому противопоказано носить контактные линзы

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Правильный выбор контактных линз может существенно повысить качество жизни. Однако некоторым людям противопоказана контактная коррекция. Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала «Вечерней Москве», кому нельзя носить контактные линзы и как узнать об этом ограничении.

По ее словам, при решении о ношении линз необходимо обратиться к врачу-офтальмологу. Специалист определит, нет ли у человека противопоказаний, и поможет подобрать контактную коррекцию.

— Контактные линзы являются изделием медицинского назначения. В любом случае при первичном использовании контактных линз не нужно делать подборку самостоятельно. Узнать, насколько они подходят человеку, можно только после осмотра офтальмолога. Он должен специализироваться именно на их подборе. Как правило, они есть в отделах оптики или специализированных центрах, — рассказала Шилова.

Офтальмолог отметила, что человеку может не подходить конкретный вид контактных линз. Однако об этом может сказать только врач.

— Контактные линзы, помимо оптической силы, имеют еще и параметры, которые подходят под анатомию каждого конкретного глаза. Например, это базовая кривизна, кислородная проницательность линз. Пациенту могут не подходить конкретные виды линз, например гидрогелевые. Врач при осмотре обязательно оценивает посадку линз. Отмечу, что контактные линзы в качестве способа коррекции наиболее опасны при долгосрочной перспективе. Их можно носить, только строго соблюдая правила, — напомнила эксперт.

Шилова подчеркнула, что важным противопоказанием для ношения контактных линз является синдром сухого глаза. Линзы будут негативно влиять на состояние здоровья глаз и комфорт человека.

— Синдром сухого глаза является противопоказанием для ношения контактных линз. Состояние сухости слизистой, нарушение количественного и качественного состава слезы будут присутствовать из-за нахождения инородного тела на поверхности глаза, — сказала собеседница «ВМ».

Также специалист отметила, что те, кому противопоказано носить контактные линзы, могут сделать лазерную коррекцию зрения. Это наиболее безопасный способ, который занимает всего 25 секунд. Он даст самый лучший результат.