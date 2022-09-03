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Приметы и советы

Врач Захарова перечислила продукты, которые могут привести к потере зрения

Елена Самойлова

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Еда
Общество
Врач Захарова перечислила продукты, которые могут привести к потере зрения
Фото: Pexels

Большинство семей употребляют ингредиент, связанный с развитием возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), — основной причины потери зрения у пожилых людей. Об этом заявила семейный врач Татьяна Захарова.

Она уточнила, что простые углеводы связаны с высоким риском развития возрастных заболеваний, связанных с дегенерацией желтого пятна. Такие элементы содержатся в белом хлебе и макаронах: они перевариваются слишком быстро, вызывая при этом резкий подъем уровня сахара в крови.

Это основная причина потери зрения у пожилых людей, уточнила специалист. Захарова отметила, что пример с белым хлебом вызывает особую тревогу у населения, поскольку продукт популярен в России.

Чтобы избежать рисков для глаз, врач посоветовала заменить белый хлеб и макароны на более здоровый вид — цельнозерновые. Эксперт подчеркнула, что, помимо этого, очень важно наладить весь свой рацион, а также сократить потребление обработанного мяса, потому что оно содержит большое количество натрия.

Увеличение потребления соли также провоцирует скачки давления и может вызвать гипертоническую ретинопатию в глазах — повреждение кровеносных сосудов, которое приводит к нечеткому зрению, передает «МедикФорум».

Катаракта — заболевание, при котором у человека происходит частичное или полное помутнение хрусталика — естественной оптической линзы глаза. Вследствие чего нарушается пропускная способность глаза для световых лучей и снижается зрение.

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