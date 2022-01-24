Путь к полной слепоте: ранние признаки катаракты, о которых стоит знать

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Катаракта — заболевание, при котором у человека происходит частичное или полное помутнение хрусталика — естественной оптической линзы глаза. Вследствие чего нарушается пропускная способность глаза для световых лучей и снижается зрение. «Вечерняя Москва» узнала у директора НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Тахчиди, как распознать первые признаки недуга и что будет, если не начать оперативное лечение.

Что такое катаракта?

По словам специалиста, катаракта — это патологический процесс, связанный с помутнением хрусталика:

— В глазу существуют две мощные линзы — это роговица и хрусталик. Первая преломляет около 40 диоптрий из всех 60 диоптрий общей преломляющей силы глаза. А вот хрусталик в два раза слабее по коэффициенту преломляемости. Стало быть, роговица — самая сильная линза в оптической системе глаза. И эти две линзы дают физическую силу преломления, остальные среды они в оптическом отношении пустые — это камерная влага, расположенная между роговицей и хрусталиком и стекловидное тело (находится за хрусталиком и сетчаткой). Таким образом, именно хрусталик и роговица позволяют нам видеть пространство на 180 градусов.

В каком возрасте развивается?

По словам собеседника «ВМ», именно помутнение хрусталика и вызывает катаракту. Чаще всего недуг развивается у людей после 70 лет. Однако возрастная катаракта может развиться и раньше, в возрасте 45–50 лет. Что происходит в этот момент с органом зрения? Во-первых, нарушается фокусировка, а, во-вторых, проходимость лучей резко падает. Чем мутнее хрусталик, тем хуже и менее четче видна картинка. И ключевой симптом катаракты — это ухудшение зрения:

— Причем это ухудшение не корректируется стеклами для очков. Вот когда вы идете к окулисту, и он выясняет, что никакое стекло не подходит и зрение низкое, это один из признаков того, что произошло помутнение оптической среды, в частности, хрусталика. Что в свою очередь является явным признаком катаракты.

Вторым звоночком, свидетельствующим о наличии проблемы, как заметил эксперт, является частая смена очков уже в более зрелом возрасте:

— Если возникают сложности с подбором очков, значит среды внутри глаза непрозрачные, никакое увеличительное стекло не позволит изменить проблему. Не в силах улучшить ситуацию даже телескоп.

Признаки катаракты

Бывают изменения зрения, связанные с освещенностью или, напротив, затуманенностью. И если при смене светового режима в помещении возникает разница в остроте зрения, это тоже может быть одним из признаков прогрессирования болезни, уточнил эксперт:

— Есть такой вариант катаракты, называемый центральным, когда зрение ухудшается в серединной области роговицы глаза. Известно, что при ярком свете зрачок резко сужается. Когда это происходит, помутнение в центре не дает разглядеть ничего. Совсем иной эффект, когда при такой патологии человек оказывается в темном помещении. Зрачок расширяется в темноте, и глаз начинает ловить изображение не центральной частью, а боковыми участками зрачка, которые не затронуты катарактой. Если у человека наблюдаются такие особенности при смене освещения в помещении, это тоже признак того, что стоит обратиться к врачу.

Эксперт отметил, что при катаракте зрение стабильно снижается, при отсутствии лечения проблема сама по себе не решится:

— Туманность и помутнение будут стабильно держаться долгое время, если не приступить к лечению. Следовательно, нарушаются адаптационные навыки человека, снижается зрение, болезнь склонна к прогрессированию, без лечения может привести к полной слепоте.

Осложнения

При этом эксперт отметил, что у болезни есть свои осложнения. Например, на ранних стадиях катаракты бывают обводнения, когда хрусталик набухает и развивается вторичная глаукома, приводящая к миопии, то есть близорукости. Тахчиди отметил, что чаще всего такие осложнения встречаются у пожилых людей.

Более того, при проведении операций по устранению катаракты также возможны свои сложности:

— Дело в том, что вещество хрусталика является естественным антигеном, который считается чужеродным для организма элементом, расположенным в специальной капсуле, где нет доступа для иммунных тел. И когда происходит перезревание катаракты, вещество начинает выходить за пределы капсулы, то может начаться воспалительный процесс и развиться глаукома, связанная с лизисом хрусталика.

Как избавиться?

Избавиться от катаракты и восстановить прозрачность зрения можно с помощью операции по замене хрусталика.

Операция по устранению катаракты проходит в несколько этапов: под местной анестезией в роговице глаза пациента производится небольшой разрез не более 1,5 миллиметра, и через открывшийся доступ хирург проводит все манипуляции. С помощью микрохирургического инструмента пораженный хрусталик измельчается на небольшие элементы и удаляется из глаза. На место старого хрусталика врач устанавливает высокотехнологичную линзу из биосовместимого материала, которая надежно крепится в камере глаза.