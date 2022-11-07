В Москве завершились мероприятия недели интерьера и дизайна

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Московская неделя интерьера и дизайна завершилась 6 ноября, к программам мероприятия присоединилось более 170 тысяч человек, сумма заключенных контрактов достигла 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития в понедельник, 7 ноября.

Ключевыми площадками недели стали павильоны № 55 и 57 на ВДНХ и «Цифровое деловое пространство» на Покровке. В общей сложности было задействовано 86 локаций. Мероприятие объединило сотни производителей мебели, дизайнеров, архитекторов и экспертов отрасли из России и других стран.

В деловую программу недели вошло более 100 событий разных форматов, которых приняло участие около 270 спикеров. Одним из самых заметных мероприятий деловой части стала дискуссия «Сделано в Москве». Кроме того, интерес вызвала встреча, посвященная цифровой экономике, онлайн-торговле и механизмам доставки товаров потребителю.

В заключительный день на площадках Московской недели интерьера и дизайна прошли мастер-классы, лекции и дискуссии.

6 ноября также завершилась познавательная акция «День без турникетов». На 35 площадках столицы для горожан состоялись лекции отраслевых экспертов, экскурсии по мебельным фабрикам, мастер-классы по созданию предметов декора и многое другое.