Акции олигарха Коломойского в «Укрнафте» и «Укртатнафте» перешли в госсобственность

Фото: president.gov.ua

Акции украинского олигарха Коломойского в пакетах предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта» перешли в госсобственность Украины. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщает издание «Страна».

— Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал, — передает издание слова одного из источников.

Коломойскому до сих пор не объяснили мотивы и юридическое обоснование такого решения. Однако есть предположение, что передать в госсобственность акции олигарха решили на заседании ставки главнокомандующего страны, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что правительство Украины намерено национализировать предприятия «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич». Национализированные предприятия ранее принадлежали ряду украинских олигархов.

Недавно крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с Киевом. Всего под национализацию попало более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».