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Ученые Университета Оттавы выяснили, как умственные способности зависят от хронотипа

Лейла Алиева
Общество
Ученые Университета Оттавы выяснили, как умственные способности зависят от хронотипа
Фото: Unsplash

Ученые Университета Оттавы выяснили, как влияет хронотип на интеллектуальные способности человека в течение дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Research in Behavioral Sciences.

В рамках проведенной работы ученые изучили данные 61 человека в возрасте от 20 до78 лет. Участникам провели разносторонний скрининг, чтобы исключить нарушения сна и другие факторы, а также оснастили устройствами для мониторинга их активности.

В результате удалось выяснить, что люди, которые раньше ложатся спать и раньше просыпаются, обладают лучшими вербальными способностями. Это объясняется тем, что традиционно занятия в школах и вузах начинается в первой половине дня, а те, кто просыпается раньше имеют лучшей предрасположенностью к когнитивными навыкам и усвоению новой информации в течение дня.

Авторы также подчеркивают, что мозгу необходим регулярный режим сна, однако наиболее оптимально отталкиваться при составлении от своего врожденного биологического ритма.

Недавно нейробиологи из Массачусетского университета назвали причину отказа детей от дневного сна. По мнению ученых, созревание ответственной за память и обучение части мозга — гиппокампа — связано с низкой потребностью маленьких детей в дневном сне.

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