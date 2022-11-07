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Стремоусов заявил об уходе последнего теплохода на левый берег Херсонской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Стремоусов заявил об уходе последнего теплохода на левый берег Херсонской области
Фото: depositphotos

Последний теплоход ушел из города Херсона к левобережной части Херсонской области в рамках эвакуации. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения. Теплоходы направляются в Голую Пристань и Алешки. По прибытии на левый берег жителей правобережной части Херсонской области забирают автобусы и перевозят в Крым, — заявил он.

По словам Стремоусова, в Крыму эвакуированным жителям региона помогают волонтеры, чтобы они могли переехать в другие субъекты страны.

Кроме того, каждый эвакуировавшийся житель Херсонской области может получить 100 тысяч рублей в качестве выплаты, пишет Стремоусов в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Он также отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона.

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