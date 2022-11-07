Житель столицы обнаружил в унитазе живую летучую мышь

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Житель столичного жилого комплекса обнаружил в унитазе живую летучую мышь. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

По словам жителя элитного ЖК, он вернулся домой ночью, зашел в туалет и услышал странные звуки из унитаза. Заглянув внутрь, он увидел там живую летучую мышь, которая махала крыльями и пыталась выбраться.

Мужчина извлек существо из западни и выпустил на волю. Спаситель летучей мыши предполагает, что незваного гостя занесло в унитаз потоками воздуха из коллекторов, которые поднимаются с нижних этажей, сообщил Telegram-канал Shot.

Другое крылатое существо было спасено людьми в столице 3 ноября. На Большой Грузинской улице у фотографов изъяли сову-сипуху. Животное передадут в Центр реабилитации диких животных, где профильные специалисты ей окажут необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания.