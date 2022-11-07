Суд продлил срок содержания под стражей бывшего депутата Ильи Яшина

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего депутата Красносельского муниципального округа Ильи Яшина*. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе Басманного районного суда в понедельник, 7 ноября.

По словам пресс-секретаря, бывший депутат останется под стражей до 26 ноября 2022 года. Яшина* обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» УК РФ.

По версии следствия в апреле 2022 года бывший депутат в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче. СК считает, что подозреваемому было достоверно известно о том, что опубликованные украинскими СМИ видеоматериалы и фотографии являлись провокацией.

По данному факту сотрудники СК возбудили уголовное дело по соответствующей статье. 13 июля 2022 года бывшего депутата отправили в СИЗО до 12 сентября.

*Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.