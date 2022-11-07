Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего депутата Ильи Яшина

Степан Жирнов
Происшествия
Суд продлил срок содержания под стражей бывшего депутата Ильи Яшина
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Суд продлил срок содержания под стражей бывшего депутата Красносельского муниципального округа Ильи Яшина*. Об этом Вечерней Москве сообщили в пресс-службе Басманного районного суда в понедельник, 7 ноября.

По словам пресс-секретаря, бывший депутат останется под стражей до 26 ноября 2022 года. Яшина* обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» УК РФ.

По версии следствия в апреле 2022 года бывший депутат в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче. СК считает, что подозреваемому было достоверно известно о том, что опубликованные украинскими СМИ видеоматериалы и фотографии являлись провокацией.

По данному факту сотрудники СК возбудили уголовное дело по соответствующей статье. 13 июля 2022 года бывшего депутата отправили в СИЗО до 12 сентября.

*Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

Аресты СИЗО Депутаты Москва Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте