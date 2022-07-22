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Яшин, Белоцерковская, Лазарева и Кац внесены в список иноагентов

Елена Самойлова
Общество
Яшин, Белоцерковская, Лазарева и Кац внесены в список иноагентов
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, актрису Татьяну Лазареву, блогера Веронику Белоцерковскую и общественных деятелей Илью Яшина, Руслана Шаведдинова и Максима Каца. Соответствующая информация появилась на сайте министерства в пятницу, 22 июля.

У всех пятерых в списке числится отметка «осуществление политической деятельности», а в качестве иностранного источника значится Украина, отмечается на сайте Минюста.

Яшин, Белоцерковская, Лазарева и Кац внесены в список иноагентов Фото: minjust.gov.ru / Министерство юстиции Российской Федерации

До этого Следственный комитет возбудил в отношении Яшина уголовное дело о дискредитации российской армии. В настоящее время он находится под административным арестом в спецприемнике.

Законы об ответственности за фейки о любых российских государственных органах, действующих за рубежом, а также за их публичную дискредитацию вступили в силу в апреле.

В конце апреля Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Примечательно, что до этого Минюст лишь включал в реестр СМИ и физлиц, а исключение из него произошло впервые.

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