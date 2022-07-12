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На Илью Яшина завели уголовное дело о фейках об армии РФ

Евгений Белоусов
Происшествия
На Илью Яшина завели уголовное дело о фейках об армии РФ
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Следствие возбудило в отношении муниципального депутата и оппозиционера Ильи Яшина дело о дискредитации российской армии. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил адвокат Вадим Прохоров.

По его словам, он узнал эту информацию от следователя. Сейчас Прохоров едет домой к оппозиционеру, где уже проходит обыск. Сам Яшин сейчас находится под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции, передает ТАСС.

До этого стало известно, что российский медиаменеджер, бывший издатель «Медузы»* и экс-гендиректор «Яндекс-Лавки» Илья Красильщик объявлен в розыск МВД. Статья, по которой разыскивается Красильщик, не уточняется. Однако предполагается, что медиаменеджера объявили в розыск за распространение недостоверное информации о специальной военной операции на Украине.

Законы об ответственности за фейки о любых российских государственных органах, действующих за рубежом, и за их публичную дискредитацию вступили в силу в апреле.

* Издание признано в РФ СМИ-иноагентом

Фейки оппозиция Уголовные дела
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