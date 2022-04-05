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Законы об ответственности за фейки о работе госорганов России вступили в силу

Евгений Белоусов

Общество
Законы об ответственности за фейки о работе госорганов России вступили в силу
Фото: МИД РФ

Законы об ответственности за фейки о любых российских государственных органах, действующих за рубежом, и за их публичную дискредитацию, вступили в силу во вторник, 5 апреля.

Уточняется, что поправки вносят изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках об использовании ВС РФ и за их публичную дискредитацию. Теперь за такие фейки предусмотрен штраф до 5 миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до 15 лет.

Также публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории России, влекут за собой штраф от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

25 марта президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки и публичную дискредитацию госорганов, работающих за рубежом.

До этого думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. До этого Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов страны подчеркнул, что естественное самоочищение России лишь укрепит государство.

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