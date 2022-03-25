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Путин подписал закон о наказании за фейки о госорганах России за рубежом

Иван Юминов

Политика
Путин подписал закон о наказании за фейки о госорганах России за рубежом
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки и публичную дискредитацию госорганов, работающих за рубежом.

Ответственность за ложную информацию о работе данных органов будет аналогичной той, что уже предусмотрена за распространение фейков об армии. Под определение попадают такие структуры, как посольства, МЧС, Росгвардия, дипмиссии и прокуратура.

Распространение фейков будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишением свободы на срок до трех лет. Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий, будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет, отмечается на портале правовой информации.

17 марта думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. До этого Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов страны подчеркнул, что естественное самоочищение России лишь укрепит государство.

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