Комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ вновь создадут в ГД

Фото: Пресс-служба Госдумы

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внес в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Соответствующий документ опубликован на сайде Госдумы в четверг, 17 марта.

— Образовать Комиссию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, — говорится в постановлении.

До этого президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов страны подчеркнул, что естественное самоочищение России лишь укрепит государство.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что на фоне проведения военной спецоперации проявляются предатели, которые оставляют должности и уезжают из России.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.