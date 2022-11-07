Проезжую часть в Подмосковье засыпало солеными огурцами

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Россия, Московская область, Реутов, улица Победы Карта всех событий

В подмосковном Реутове проезжую часть на улице Победы засыпало солеными огурцами. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

По словам очевидцев, на дороге лежит большое количество разбитых банок с огурцами. Причиной стало ДТП, в результате которого дверца грузовика, перевозившего соленья, открылась, и продукты высыпались наружу.

В инциденте уже разбираются сотрудники ГИБДД, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другое ДТП произошло 6 ноября в столице. В Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля. Движение на участке дороги было затруднено.