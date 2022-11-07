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Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Лейла Алиева
Общество
Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует лично встретиться с гражданами, чтобы узнать об обстановке с поддержкой мобилизованных. Об этом он заявил в рамках встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время посещения региона.

— Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь, — отметил он.

Также глава государства попросил Руденю предоставить обобщенную информацию о поддержке мобилизованных в Тверской области, пишет РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому для предпринимателей, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, вводятся кредитные каникулы.

С начала ноября в РФ вступили в силу законодательные инициативы, которые касаются преимущественно социальной сферы. Некоторым категориям граждан повысили пенсии, госорганы обязали перейти на российское программное обеспечение, а семьи мобилизованных начнут получать льготы на оплату коммуналки. Какие еще нововведения ввели в России — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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