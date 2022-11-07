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Главным редактором «Регнума» стала журналистка Марина Ахмедова

Лейла Алиева
Общество
Главным редактором «Регнума» стала журналистка Марина Ахмедова
Фото: Rodrigo Fernández / CC BY-SA 4.0

Главным редактором информационного агентства «Регнум» стала журналистка и правозащитница Марина Ахмедова. Об этом сообщили в издании в понедельник, 7 ноября.

— Главным редактором информационного агентства «Регнум» решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова, — говорится в сообщении.

Марина Ахмедова — член Совета по правам человека при президенте РФ. До этого занимала должность главреда журнала «Русский репортер» и была обозревателем журнала «Эксперт».

3 ноября бывший главный редактор ИА «Регнум» Модест Колеров заявил об идущем «рейдерском захвате» сайта и серверов агентства. На сайте информагентства появилась заглушка, в которой сообщалось о приостановке вещания на неопределенный срок. Позже ниже заглушки появилось сообщение о «рейдерском захвате» агентства.

В сентябре первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Олеся Носова была назначена врио главного редактора и гендиректора издания после смерти главреда газеты Владимира Сунгоркина.

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