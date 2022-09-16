Врио главного редактора и гендиректора «Комсомольской правды» стала Олеся Носова

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Первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Олеся Носова назначена врио главного редактора и гендиректора издания. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-службе «Комсомольской правды».

— Олеся Носова назначена временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды», — говорится в сообщении.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Он был журналистом, репортером и медиаменеджером, а также занимал должности главного редактора и генерального директора редакции газеты «Комсомольская правда».

По словам заместителя редактора отдела политики издания Александра Громова, Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье, где он собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В связи со смертью главреда президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями его родственникам. Российский лидер отметил верность Сунгоркина своей профессии, этике, а также способность сплотить коллег в настоящую команду единомышленников.